РИАМО - 11 авг. В Единой информационной системе в сфере закупок с 3 по 7 августа комитет по конкурентной политике Московской области опубликовал 10 закупок, сообщил РИАМО представитель пресс-службы комитета.

«Среди них закупка на строительство и оснащение многофункционального образовательного комплекса по адресу: Одинцовский округ, вблизи деревни Раздоры», — сказал собеседник агентства.

Московская область ранее вошла в число лидеров в рейтинге эффективности и прозрачности закупочных систем регионов РФ за 2019 год. Регион уже не первый год удерживает лидирующую позицию в номинации «Снятие административных барьеров и обеспечение доступности информации о региональной системе государственных закупок».

Данный показатель определяет качество работы в субъекте Российской Федерации в части повышения грамотности в сфере закупочной деятельности участников закупок и представителей общественности.