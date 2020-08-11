В Подмосковье близится к завершению строительство третьего пускового комплекса новой автомагистрали – Центральной кольцевой автодороги (ЦКАД) – самого ожидаемого транспортного проекта региона. Работы идут полным ходом, и уже до конца 2020 года могут открыть для движения половину трассы. Недавно дорожники озвучили стоимость проезда по ЦКАД – она составит примерно 2,5 рубля за километр для владельцев легковых автомобилей. Последние новости о проекте и оценки экспертов – в материале РИАМО.

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Закольцевать ЦКАД

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Новая кольцевая трасса пройдет в 50 километрах от МКАД. Это самый масштабный на сегодняшний день проект дорожной инфраструктуры в Московском регионе. В первую очередь ЦКАД призвана освободить МКАД и улично-дорожную сеть Подмосковья от транзитного транспорта.

По данным госкомпании «Автодор», протяженность четырехполосной трассы составит 336 километров, при этом платными будут 260 из них.

Первая очередь строительства ЦКАД включает пять пусковых комплексов, образующих кольцо. ЦКАД-1 проходит по территории городских округов Подольск и Домодедово, а также по территории Новой Москвы.

ЦКАД-3 пересекает территории городских округов Черноголовка, Щелково, Солнечногорск, а также проходит через Дмитровский, Пушкинский и Богородский городские округа. ЦКАД-3 включает и самое грандиозное сооружение всей автомагистрали — мост через канал имени Москвы, который находится на финальной стадии строительства.

ЦКАД-4 проходит в городских округах Электростраль и Домодедово, а также в Богородском, Павлово-Посадском городских округах, городском округе Воскресенск и Раменском горокруге.

ЦКАД-5 пересекает городской округ Солнечногорск, Наро-Фоминский, Одинцовский и Истринский городские округа. Пятый пусковой комплекс включает в себя как участок нового строительства, так и реконструкцию уже существующей автодороги А-107 –Московское малое кольцо. ЦКАД 5 – единственный участок новой магистрали, проезд по которому будет бесплатным. Это связано с тем, что у него нет бесплатной альтернативы.

Наконец, участок ЦКАД 3-5 свяжет между собой третий и пятый пусковые комплексы новой магистрали. Он включает целый ряд искусственных сооружений, в том числе 50-метровый мост через реку Клязьма, два путепровода и 14 тысяч метров шумозащитных экранов.

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«Дорога уже поехала»

предоставлено компанией «Автодор» предоставлено компанией «Автодор» 1 из 2

Завершить строительство ЦКАД планируется в 2021 году. При этом для водителей уже открыты несколько бесплатных участков трассы, на пятом пусковом комплексе.

Первым в ноябре 2017 года на ЦКАД-5 был запущен обход Звенигорода, затем, 28 января — девятикилометровый участок у деревни Жедочи в Наро-Фоминском городском округе.

А 29 июня был торжественно открыт 23-километровый участок ЦКАД-5 от Новорижского до Можайского шоссе. Он состоит из 12 километров новой дороги и реконструированной части трассы А-107. На открытии зампред правительства России Марат Хуснуллин отметил, что строители сдали участок с опережением графика.

«Дорога запущена на шесть месяцев раньше запланированного срока, она должна была быть сдана только к концу года, а фактически она поехала сейчас», — сказал Хуснуллин.

ЦКАД-3 на финишной прямой

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В финальной стадии находится и пусковой комплекс ЦКАД-3. Так, 6 августа в ГК «Автодор» сообщили, что работы подходят к финишной прямой на мостовом переходе через канал имени Москвы — самом масштабном и впечатляющем сооружении новой автомагистрали.

Как отметили в пресс-службе «Автодора», протяженность этого красивого моста составляет 1,5 километра. Мост преодолевает пять препятствий: Дмитровское шоссе, железнодорожную ветку Савеловского направления, канал имени Москвы, реку Икша и дорогу местного значения.

Впрочем, полного завершения строительства магистрали в 2020 году ожидать не стоит. По словам губернатора Московской области Андрея Воробьева, до конца года планируется открыть половину «кольца».

«ЦКАД — это проект президентский, большой, масштабный, сложный. Мы надеемся, что в этом году половина из 300 километров будет запущена», — заявил Воробьев в конце июля.

Он также отметил, что ЦКАД имеет стратегическое значение для Подмосковья.

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2,5 рубля за километр

предоставлено компанией «Автодор»

Между тем, водителей Московского региона давно волновал вопрос о том, какой будет стоимость проезда по новой магистрали. И недавно ответ на него, наконец, был озвучен.

Как сообщил во время открытия участка ЦКАД-5 председатель правления ГК «Автодор» Вячеслав Петушенко, тариф за проезд по платным участкам ЦКАД для владельцев легковых автомобилей составит 2,5 рубля за один километр.

«На сегодняшний день больше 50% [водителей] пользуются транспондерами (устройствами для бесконтактной оплаты проезда – прим. ред.), это позволяет снизить цену на 20%», — отметил Петушенко.

На ЦКАД планируется использовать систему оплаты Free Flow, предусматривающую отсутствие шлагбаумов на трассе. Вместо этого госномера автомобилей будут автоматически распознаваться камерами, после чего деньги спишутся с привязанного к номеру личного счета.

Бесплатно промчаться по трассе со скоростью 130 километров в час вряд ли удастся. Тем, кто попытается уклониться от оплаты, грозит штраф. В январе правительство РФ внесло в Госдуму законопроект, согласно которому водителей легковых авто, проехавших зайцами по платной дороге, могут оштрафовать на 2,5 тысячи рублей, грузовиков – на 5,5 тысяч рублей.

Пока же за проезд по платным дорогам без оплаты могут оштрафовать на тысячу, как за проезд на запрещающий свет. Однако новая безбарьерная технология требует новых норм.

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Посильный тариф

предоставлено компанией «Автодор»

Опрошенные РИАМО эксперты сходятся в том, что запуск ЦКАД пойдет на пользу транспортной инфраструктуре Москвы и Подмосковья, которая перегружена мощным транзитным трафиком. При этом успех новой трассы будет зависеть от многих факторов — прежде всего, от тарифов.

«Если стоимость проезда по ЦКАД действительно не будет превышать 2,5 рубля за километр, то это вполне посильный тариф. Тем более, все 300 километров по кольцу вряд ли кто-то будет ехать, разве что грузовики могут проехать половину, получается примерно за 400 рублей», —спа подсчитал координатор движения «Общество синих ведерок» Петр Шкуматов.

Как отмечает эксперт, именно тариф — главное в любой платной дороге. Шкуматов приводит пример платной трассы М-11 Москва – Санкт-Петербург, где стоимость проезда с 15-го по 58-й километр составляет 650 рублей (15 рублей за километр).

«Эти 15 рублей за километр — совершенно неадекватный тариф, который, как показала практика, люди платить в массе своей не готовы», — считает собеседник РИАМО. По его мнению, если водителям предложат адекватный тариф за проезд по новой дороге, то они будут ею пользоваться, чтобы избежать пробок и не терять время.

«Поэтому успех или провал ЦКАД после запуска будет зависеть именно от тарифов», — резюмирует Шкуматов.

В свою очередь, координатор общественного проекта «Движение» Андрей Орел считает, что ЦКАД в любом случае привлечет часть водителей, которые едут транзитом через столичный регион.

«Часть водителей, конечно, воспользуется ЦКАД, это будет и проще, и быстрее. Но это будут не 100% и даже не 50% автомобилистов, а где-то 10-30%. Те, кто находится в рабочих поездках, вряд ли захотят платить лишние деньги», - говорит Орел.

Координатор общественного движения «Автомобилисты Москвы» Леонид Антонов также считает запуск ЦКАД вполне логичным решением, хотя он и не является сторонником платных дорог. По его словам, существующие бесплатные дороги в лучшем случае поддерживают в приличном состоянии. Все новые, качественные трассы уже строятся на платной основе. Так что, видимо, водителям стоит к этому привыкать.