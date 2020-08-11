РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 11 авг. В корпусе начальной школы лицея №1 Подольска к новому учебному году завершат капремонт новой столовой с доготовочным цехом, сообщила «РИАМО в Подольске» директор лицея Наталья Богомолова.

В своем послании к Федеральному собранию президент РФ Владимир Путин дал поручение обеспечить горячим питанием всех учащихся с 1 по 4 классы. На эти цели из бюджета Московской области городскому округу Подольск было выделено более 90 миллионов рублей. Все школьники округа будут получать горячее питание. Так, учащиеся первой смены будут получать горячий завтрак, а учащиеся второй смены – горячий полдник. Сохранится и бесплатное питание для льготных категорий детей.

«Ранее здание начальной школы относилось к школе №28, которая была реорганизована. С 1 сентября все 14 классов начальной школы начнут здесь свое обучение. Сразу после окончания капремонта в здании было принято решение об организации здесь столовой с доготовочным цехом»,- сказала Богомолова.

По ее словам, сейчас идет активный процесс ремонта. Капремонт большой, серьезный. Помещение небольшое. Столовая будет с возможностью перехода на полный цикл. Уже большая часть работ близится к завершению.

Богомолова отметила, что в столовой будет новое современное оборудование, которое установят и подключат к 1 сентября. Она будет рассчитана на 100 посадочных мест.