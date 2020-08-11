РИАМО - 11 авг. Около 10 тысяч детей отдохнут в загородных лагерях Подмосковья во вторую смену, еще более 20 тысяч детей буду посещать лагеря дневного пребывания, сообщила заместитель министра социального развития Московской области Надежда Боос.

Оздоровительные лагеря начали работать в регионе с 15 июля. За первую смену в 52 лагерях отдохнули более 9 тысяч детей. Все лагеря зарегистрированы в специальном реестре, уточнила Боос.

«Сейчас запустилась вторая смена, работает 61 загородный лагерь, в которых отдохнут порядка 10 тысяч детей. И 421 лагерь с леченым пребыванием детей, где смогут отдохнуть порядка 22 тысяч детей», - сказала Боос.

Она отметила, что среди детей, которые отдыхают в лагерях, порядка 60% - это те, кто оказался в трудной жизненной ситуации.

«Завершится вторая смена 31 августа, где-то 29,30. Третья смена не планируется», - заключила Боос.