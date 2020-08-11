РИАМО - 11 авг. В столице за шесть месяцев на переработку было отправлено 413 тысяч тонн вторсырья, что на 60% больше, чем за аналогичный период 2019 года, когда этот показатель составил 257 тысяч тонн, сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.

Он подчеркнул, что увеличение доли собранного вторсырья свидетельствует, что москвичи активно принимают участие в программе раздельного сбора мусора.

«Программа стартовала с 1 января, для ее реализации в столичных дворах и около объектов социальной сферы было оборудовано более 22 тысяч контейнерных площадок, где установили 60 тысяч брендированных контейнеров», - сказал Бирюков.

По его словам, на все контейнеры в столице нанесены поясняющие пиктограммы. Собирают и вывозят отходы разные мусоровозы с соответствующей цветовой индикацией.

«Мы постарались сделать раздельный сбор мусора максимально простым и удобным, именно поэтому была выбрана двухконтейнерная система - синие контейнеры предназначены для вторсырья, серые - для пищевых и загрязненных отходов», - подчеркнул Бирюков.

Заммэра отметил, что к концу 2020 года объем выделяемого на сортировках вторсырья в Москве может составить более 800 тысяч тонн, это зависит от того, будет ли чистота накапливаемых в синих контейнерах компонентов и дальше расти.

«Чем больше людей полностью перейдет на раздельный сбор, тем больше будет вторсырья, которое отправится на переработку, а объем бытовых отходов, предназначенных для захоронения на полигонах, будет сокращаться, что положительно скажется на экологической обстановке», - заключил он.