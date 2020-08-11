РИАМО - 11 авг. До конца 2020 года собственное жилье в Подмосковье получат 780 детей-сирот, на данный момент ключи от своих квартир получили уже 396 детей-сирот, что составляет более половины от списка, говорится в сообщении пресс-службы министерства образования Подмосковья.

«На эти цели из бюджета региона выделено более 2 миллиардов рублей», – сказала министр образования Московской области Ирина Каклюгина.

Большую часть квартир выдают в новостройках, расположенных в районах с развитой инфраструктурой и транспортным сообщением.



«На сегодняшний день <...> выполнили годовой план <...> Ленинский городской округ, Рузский городской округ, Сергиев Посад, Рошаль, Звездный городок и Восход», – добавила Каклюгина.