РИАМО – 11 авг. Малина содержит органические кислоты, сахар, пектиновые вещества, витамины С, В, В2, В6, РР, Е, каротин, но также эта ягода является одним из сильнейших аллергенов среди ягод и способна вызвать сильную негативную реакцию у аллергиков, сообщает aif.ru.

По словам нутрициолога, члена Национального общества диетологов Ольги Деккер, обычно при аллергии на малину у человека нарушается пищеварение и появляются кожные реакции. Кроме того, возможен аллергический ринит и другие нарушения функции дыхательной системы.

«Поэтому при наличии аллергии на эту ягоду есть ее нельзя. С осторожностью добавлять в рацион малину следует людям, страдающим аллергией на другие ягоды, включая клубнику, смородину или бруснику. В таком случае возможна так называемая перекрестная аллергическая реакция», - говорится в сообщении.

Деккер также предостерегла от употребления малины в период обострения заболеваний желудочно-кишечного тракта.

Для того чтобы кислота, которая содержится в малине, не раздражала органы ЖКТ, эксперт рекомендует есть ягоды вместе с другими продуктами. К примеру, малину можно смешать с кисломолочными или молочными продуктами.