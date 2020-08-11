РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 11 авг. В Толбинской школе Подольска установят новое оборудование в пищеблоке к новому учебному году, в частности уже закупили три холодильных шкафа и два морозильных шкафа, а также посудомойку и овощерезку, сообщила «РИАМО в Подольске» директор школы Анна Данилова.

«Наша школа готова к новому учебному году и еще в июле прошла приемку. В ней обучаются 380 детей с 1 по 11 классы. С 1 сентября, по приказу президента РФ, мы готовы приступить к обеспечению младших школьников горячим питанием. Для этого был проведен ремонт двух обеденных залов, который длился две недели», - сказала Данилова.

По ее словам, для обеспечения школьников здоровым питанием муниципалитетом было выделено более 1 миллиона рублей на приобретение оборудования для пищеблока. Было закуплено три холодильных шкафа, холодильная камера, машина-посудомойка, два морозильных шкафа, овощерезка и много другое.

Она отметила, что устанавливать новое оборудование будут в выходные, когда в школе не будет детей. В настоящее время в образовательном учреждении работает детский лагерь, и дети уже обеспечиваются горячим питанием.

Зампредседателя комитета по образованию городского округа Подольск Галина Киселева подчеркнула, что в текущем учебном году будет уделено большое внимание контролю за обеспечением качественного питания школьников. Ежемесячно в школах будет проводиться родительский контроль с привлечением родителей, директоров и ответственных за питание.