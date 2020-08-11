РИАМО (ПОДОЛЬСК) – 11 авг. Из бюджета Подольска выделили более 20 миллионов рублей на подготовку пищеблоков школ к новому учебному году, сообщила «РИАМО в Подольске» заместитель председателя комитета по образованию городского округа Галина Киселева.

В своем послании к Федеральному собранию Владимир Путин дал поручение обеспечить горячим питанием всех учащихся с 1 по 4 классы. На эти цели из бюджета Московской области городскому округу Подольск было выделено более 90 миллионов рублей. Все школьники округа будут получать горячее питание. Так, учащиеся первой смены будут получать горячий завтрак, а учащиеся второй смены – горячий полдник. Сохранится и бесплатное питание для льготных категорий детей.

«Из бюджета округа было выделено более 20 миллионов рублей на подготовку пищеблоков школ. Проводится увеличение количества посадочных мест в обеденных залах, закупается новое оборудование. Например, в гимназии №4 идет ремонт по оборудованию помещения под обеденный зал, также работа проводится в одном из зданий школы №14, в школе №5 в Климовске. Проводятся ремонтные работы в лицее №1, гимназии №4, начальной школе №53, Толбинской школе, Федюковской школе. Закупается новое оборудование», – сказала Киселева.

Она добавила, что более 16 миллионов рублей было направлено на закупку оборудования в пищеблоки школ округа. В настоящее время все средние общеобразовательные учреждения заключили контракты, идет поставка и установка оборудования. До 25 августа все работы будут закончены.