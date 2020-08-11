РИАМО - 11 авг. В Московской области за прошедшие сутки в 22 городских округах не выявили ни одного случая заражения коронавирусной инфекцией, во всем регионе выявили 154 новых случая заражения, говорится в сообщении оперштаба Подмосковья по ситуации с Covid-19.

Не выявили случаев Covid-19 в Электрогорске, Щелкове, Черноголовке, Ступине, Серебряных Прудах, Рузе, Пущине, Протвине, Павловском Посаде, Орехово-Зуеве, Озерах, Молодежном, Красноармейске, Котельниках, Кашире, Звездном городке, Зарайске, Егорьевске, Домодедове, Дзержинском, Власихе и Бронницах.

Кроме того, ни одного нового случая не выявили в Рошале, который входит в городской округ Шатура.

По одному случаю выявили в Серпухове, Реутове, Подольске, Лотошине, Луховицах, Лосино-Петровском, Лобне, Краснознаменске, Коломне, Клину, Ивантеевке, Жуковском, Дубне и Дмитрове.

По два случая выявили в Шатуре, Чехове и Талдоме. По три случая Covid-19 выявили за сутки в Электростали, Шаховской, Химках, Фрязине, Одинцове, Можайске, Лыткарине и Ленинском округе. По четыре — в Раменском округе и Наро-Фоминске. По пять — в Солнечногорске и Долгопрудном.

Шесть случаев коронавируса выявили в Истре, по семь — в Люберцах и Богородском округе, по восемь случаев выявили в Пушкине, Королеве и Балашихе.

Девять случаев заражения выявили в Мытищах, десять — в Воскресенске. В Красногорске выявили 11 случаев коронавируса.

Больше всего случаев коронавируса за последние сутки выявили в Сергиевом Посаде - 17.

В Подмосковье работает горячая линия 8-800-550-50-30 по вопросам коронавируса и сайт covid.mz.mosreg.ru.

Статистику по городским округам составляют основе данных по проведенным в Московской области тестам на коронавирус, предоставляемых управлением Роспотребнадзора по Подмосковью.

Текстовая трансляция

11 АВГУСТА

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- Свежая карта распространения коронавируса в Подмосковье

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- Фармацевтические компании, призывающие отложить регистрацию российской вакцины от коронавируса, не знают полных результатов исследований, заявили специалисты Росздравнадзора.

«У нас много предприятий и научных центров, и вряд ли вакцина центра имени Гамалеи не будет соответствовать установленным требованиям», — подчеркнула заместитель главы Росздравнадзора Валентина Косенко.

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- В Москве от коронавируса вылечились еще 1043 человека. За все время пандемии в городе выздоровели 191 598 пациентов.

- За минувшие сутки в Москве скончались 14 человек с коронавирусом. Всего за время пандемии в столице умерли 4599 человек с положительным тестом на Covid‑19.