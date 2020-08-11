РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 11 авг. Власти Подольска планируют заключить контракт на предоставление питания школьникам на 147 миллионов рублей 17 августа, сообщила «РИАМО в Подольске» заместитель председателя комитета по образованию городского округа Подольск Галина Киселева.

В своем послании к Федеральному собранию президент РФ Владимир Путин дал поручение обеспечить горячим питанием всех учащихся с 1 по 4 классы. На эти цели из бюджета Московской области городскому округу Подольск было выделено более 90 миллионов рублей. Все школьники округа будут получать горячее питание. Так, учащиеся первой смены будут получать горячий завтрак, а учащиеся второй смены – горячий полдник. Сохранится и бесплатное питание для льготных категорий детей.

«В Подольске была проведена большая работа по подготовке школ к предоставлению горячего питания. Во-первых, необходимо было провести закупку на предоставление питания. Новацией этого года является то, что заказчиком теперь является комитет по образованию администрации округа, а не сами школы, как было ранее. На эти цели 17 августа мы заключаем большой контракт на 147 миллионов рублей», - сказала Киселева.

Она отметила, что стоимость завтрака и полдника в школах будет 67 рублей. Меню будет сбалансированным и единым для всего Подмосковья. Дети будут получать запеканки, омлеты, фрукты, йогурты, каши, макароны с сосисками и многое другое. Всего горячим питанием в школах округа будет охвачено около 20 тысяч учащихся начальных классов.