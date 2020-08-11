РИАМО (КРАСНОГОРСК) - 11 авг. Почти 100 экземпляров газет середины ХХ века поступило в фонды Красногорского филиала Музея Победы с начала нынешнего года, говорится в сообщении информационного центра музея.

«Фонды Красногорского филиала Музея Победы с начала 2020 года пополнились 97 экземплярами газет середины ХХ века. Это подшивки двух печатных изданий - 73 номера ежедневной общественно-политической газеты «Борба» за 1947 год и 24 экземпляра ежедневной общественно-политической газеты Ostasiatischer Lloyd (OAL) за май 1936 года», - говорится в сообщении.

По словам заведующей Красногорским филиалом Музея Победы Маргариты Иващенко, издания представляют несомненный исторический интерес.

«Они отражают политическую ситуацию тех лет, рассказывают о культурных, спортивных и экономических событиях», - отметила Иващенко.

Шестиполосное периодическое издание «Борба» выпускалась Коммунистической партией Югославии в Загребе с 1922 года. В редакции работали известные журналисты и литераторы. Восьмиполосная немецкоязычная газета Ostasiatischer Lloyd выпускалась в Шанхае с 1889 года и предназначалась для немецких общин в Китае и Юго-Восточной Азии.

«По мнению современников, Ostasiatischer Lloyd был не только первой, но и лучшей немецкой газетой в Китае, которой руководили подготовленные ученые, и «заслуживает того, чтобы быть в одном ряду с лучшими европейскими или американскими журналами, посвященными торговле и финансам». После прихода нацистов к власти в Германии, газета была связана с нацистской партией», - добавляется в материале.

Иващенко отметила, что поступившие издания будут активно использовать в научно-исследовательской и выставочной деятельности музея.

Всего же в фондах Красногорского филиала Музея Победы хранится 40 тысяч экспонатов. И хотя сейчас филиал закрыт на ремонт, жители могут по-прежнему передать в музей свои семейные реликвии.