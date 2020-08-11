РИАМО (МЫТИЩИ) - 11 авг. Волонтеры Победы городского округа Мытищи присоединились к проекту «Мобильные бригады помощи участникам и инвалидам Великой Отечественной войны», сообщается в Instagram-аккаунте волонтеров.

«В Московской области реализуется проект «Мобильные бригады помощи», в рамках которого участникам Великой Отечественной войны будут переданы мобильные телефоны и сим-карты с бесплатной мобильной связью», - говорится в сообщении.

Участниками проекта «Мобильные бригады помощи» являются Всероссийское общественное движение «Волонтеры Победы» и партия «Единая Россия». Старт акции в городском округе Мытищи запланирован 13 августа.