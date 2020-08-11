РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 11 авг. За минувшие сутки в городском округе Люберцы выявили семь новых случаев коронавирусной инфекции, за весь период пандемии в муниципалитете зарегистрировали 2 181 случай инфицирования, сообщает областной оперштаб по ситуации с коронавирусом.
В Подмосковье за сутки выявили 154 новых случая заболевания.
«В Люберцах выявили за сутки семь новых случаев коронавируса. Всего в округе насчитывается 2 181 заболевший», - говорится в сообщении.
В Котельниках за сутки не выявили новых случаев инфицирования коронавирусом, всего в округе подтверждено 354 случая Covid-19. В Дзержинском также за сутки нет новых заболевших, всего там 591 пациент с коронавирусом.
Всего на данный момент в Московской области выявлено 65 172 случая заболевания коронавирусной инфекцией. Скончались 1 127 человек. Выздоровели и выписались 48 704 человека.
В Подмосковье по вопросам коронавируса работает горячая линия: 8(800)550-50-30 и сайт covid.mz.mosreg.ru.
Все, что нужно знать о коронавирусе. Спецпроект РИАМО>>
Текстовая трансляция
11 АВГУСТА
- Владимир Путин сообщил, что одна из его дочерей уже поставила себе созданную в России первую в мире вакцину от коронавируса. Президент отметил, что чувствует она себя хорошо.
- Россия первой в мире зарегистрировала вакцину от коронавируса. Препарат поступит в гражданский оборот 1 января 2021 года.
- В Подмосковье за минувшие сутки от оронавируса умерло 3 человека. С начала пандемии в Московской области скончались 1127 человек.
- Свежая карта распространения коронавируса в Подмосковье
- Число выявленных случаев Covid-19 в августе в Москве на 63% меньше, чем в июне. Среднесуточный темп прироста новых случаев за две календарные недели составляет 0,28. Именно этот показатель Роспотребнадзор считает важнейшим для принятия решений о снятии ограничений в городе.
- За сутки в России выявлено 4 945 заболевших коронавирусной инфекцией. В Москве - 694 новых случая. В Подмосковье - 154.
- Фармацевтические компании, призывающие отложить регистрацию российской вакцины от коронавируса, не знают полных результатов исследований, заявили специалисты Росздравнадзора.
Будете ли вы делать прививку от коронавируса?
- В Москве от коронавируса вылечились еще 1043 человека. За все время пандемии в городе выздоровели 191 598 пациентов.
- За минувшие сутки в Москве скончались 14 человек с коронавирусом. Всего за время пандемии в столице умерли 4599 человек с положительным тестом на Covid‑19.
Комментарии
Авторизуйтесь, чтобы оставлять комментарии