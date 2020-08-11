РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 11 авг. В складском комплексе в поселке Томилино подмосковных Люберец работают порядка одной тысячи сотрудников, сообщил во вторник журналистам глава округа Владимир Ружицкий.

Во вторник он посетил складской комплекс в микрорайоне Птицефабрика поселка Томилино. Комплекс ввели в эксплуатацию в конце 2019 года.

«Площадь комплекса составляет 46 тысяч квадратных метров. Здесь создана тысяча рабочих мест», - сказал Ружицкий.

По словам директора компании «Томилино Девелопмент» Олега Ибрагимова, здесь различные логистические компании хранят автомобильные запчасти, потребительские товары, в том числе связанные с экспресс-доставкой.

«Мы планируем в этом году получить разрешение на строительство еще одного комплекса, он будет меньше по площади. В первой половине 2021 года хотим его открыть. Планируется создать 200 рабочих мест», - отметил Ибрагимов.