РИАМО (ДОМОДЕДОВО) - 11 авг. Инспекторы Госадмтехнадзора Московской области пресекли нелегальный сброс строительных отходов вблизи деревни Шестово подмосковного Домодедова, говорится в сообщении пресс-службы надзорного ведомства.

«Сброс мусора произошел утром 3 августа 2020 года. Нелегальный перевозчик мусора - водитель грузовика - был пойман с поличным на месте совершения административного правонарушения во время сброса около 10 кубометров отходов. Грузовое транспортное средство марки «МАЗ» было задержано и доставлено на штрафстоянку», - сказал начальник Госадмтехнадзора Московской области Олег Баженов.

Водитель самосвала привлечен инспекторами территориального отдела №24 Госадмтехнадзора Московской области к административной ответственности.

Всего с начала лета инспекторы Домодедовского отдела Госадмтехнадзора Подмосковья пресекли более 50 фактов несанкционированного сброса отходов на грунт с использованием транспортных средств. Все нелегалы привлечены к административной ответственности.