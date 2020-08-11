РИАМО - 11 авг. Президент РФ Владимир Путин сообщил, что одна из его дочерей уже испытала на себе созданную в России первую в мире вакцину от коронавируса, передает РИА Новости.
«Одна из моих дочерей сделала себе такую прививку. В этом смысле она поучаствовала в эксперименте», — сказал президент.
По его словам, после первой прививки температура у нее поднялась до 38 градусов, но на следующий день упала до 37 градусов. После второго укола температура «чуть-чуть поднялась и потом сошла на нет».
Ранее Путин заявил, что Россия первой в мире зарегистрировала вакцину от коронавируса.
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Текстовая трансляция
11 АВГУСТА
- Владимир Путин сообщил, что одна из его дочерей уже поставила себе созданную в России первую в мире вакцину от коронавируса. Президент отметил, что чувствует она себя хорошо.
- Россия первой в мире зарегистрировала вакцину от коронавируса. Препарат поступит в гражданский оборот 1 января 2021 года.
- В Подмосковье за минувшие сутки от оронавируса умерло 3 человека. С начала пандемии в Московской области скончались 1127 человек.
- Свежая карта распространения коронавируса в Подмосковье
- Число выявленных случаев Covid-19 в августе в Москве на 63% меньше, чем в июне. Среднесуточный темп прироста новых случаев за две календарные недели составляет 0,28. Именно этот показатель Роспотребнадзор считает важнейшим для принятия решений о снятии ограничений в городе.
- За сутки в России выявлено 4 945 заболевших коронавирусной инфекцией. В Москве - 694 новых случая. В Подмосковье - 154.
- Фармацевтические компании, призывающие отложить регистрацию российской вакцины от коронавируса, не знают полных результатов исследований, заявили специалисты Росздравнадзора.
Будете ли вы делать прививку от коронавируса?
- В Москве от коронавируса вылечились еще 1043 человека. За все время пандемии в городе выздоровели 191 598 пациентов.
- За минувшие сутки в Москве скончались 14 человек с коронавирусом. Всего за время пандемии в столице умерли 4599 человек с положительным тестом на Covid‑19.
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