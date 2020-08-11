РИАМО (ЩЕЛКОВО) - 11 авг. В Щелкове проходит голосование по концепции благоустройства улицы Пушкина, жители могут проголосовать за определенную концепцию и внести коррективы в благоустройство, сообщается на сайте администрации городского округа.

«Это может быть установка лавочек и пергол от солнца, дополнительное озеленение, обустройство новых парковочных мест. Все это возможно внести в концепцию благоустройства общественной территории на улице Пушкина в границах от улицы Парковой до улицы Первомайской», - говорится в сообщении.

Благоустройство запланировано на 2021 год. Голосование проходит в группе в соцсети «ВКонтакте».