РИАМО (КРАСНОГОРСК) - 11 авг. ЖК «Лесобережный» в подмосковном Красногорске планируют подключить к сетям водоснабжения, водоотведения, а также подать газ согласно дорожной карте, сообщил представитель администрации горокруга.

В комментариях к посту в Instagram-аккаунте главы горокруга Эльмиры Хаймурзиной пользователь abramovpm попросил проконтролировать достройку ЖК «Лесобережный» и выразил обеспокоенность по поводу того, будет ли комплекс подключен к инженерным коммуникациям.

«Строительство ЖК «Лесобережный» ведет фонд «Специальные проекты фонда защиты прав граждан-участников долевого строительства». В целях обеспечения застройки водоснабжением и водотведением совместно с АО «Водоканал» ведутся мероприятия по подключению (технологическому присоединению) данного объекта к сетям инженерной инфраструктуры», - отметил представитель.

Он также пояснил, что в настоящее время заключен договор о подключении (технологическом присоединении) к сетям водоснабжения. В ближайшее время будет установлена плата за подключение (технологическое присоединение) к централизованной системе холодного водоснабжения, после чего начнутся мероприятия по подключению данного объекта.

«Завершение работ по обеспечению объекта ресурсами будет выполнено в срок, все мероприятия со стороны АО «Водоканал» соответствуют сроку сдачи ЖК «Лесобережный» фондом «Специальные проекты фонда защиты прав граждан-участников долевого строительства», - заверил представитель администрации.

По его словам, в соответствии с дорожной картой по подключению ЖК «Лесобережный» к сетям газораспределения, пуск газа планируется осуществить до 25 декабря 2020 года включительно.

«Со стороны застройщика вопросов, связанных с подключением ЖК «Лесобережный» к сетям электроснабжения, не поступало», - заключил представитель.