РИАМО (МЫТИЩИ) - 11 авг. В городском округе Мытищи в офисах МФЦ теперь доступна новая услуга - предоставление выписки со сведениями о трудовой деятельности, сообщается на сайте администрации горокруга.

В МФЦ Московской области начали оказывать услугу по предоставлению выписки со сведениями о трудовой деятельности. Теперь такой документ выдается не только последним работодателем, но и в 126 подмосковных центрах «Мои Документы».

«Новый сервис поможет заявителям в день обращения получить выписку о трудовой деятельности и собрать нужную информацию для подтверждения стажа. Такой документ понадобится для трудоустройства, оформления пенсии и пособий, решения юридических и финансовых вопросов, получения загранпаспорта или визы для поездок за рубеж», - сказал министр государственного управления, информационных технологий и связи Московской области Максим Рымар.

Чтобы воспользоваться сервисом, необходимо прийти в МФЦ с паспортом и подать заявку на услугу. Сотрудник офиса регистрирует запрос и отправляет его в Пенсионный фонд РФ. После этого заявителю предоставляется бумажная выписка, подписанная электронной подписью сотрудника ПФР, а также заверенная подписью работника и печатью МФЦ.

«В выписке заявителя будут содержаться сведения о местах его работы, занимаемых должностях и о кадровых мероприятиях за период с 1 января 2020 года. Также выписку из трудовой книжки можно получить при обращении в территориальный орган ПФР или онлайн на федеральном портале госуслуг в категории «Работа и занятость», - отмечается в сообщении.

Для этого нужно подать заявку на услугу «Предоставление сведений о трудовой деятельности зарегистрированного лица, содержащихся в его индивидуальном лицевом счете». Если в выписке не все данные, возможно, работодатель не успел передать их в Пенсионный фонд РФ. Либо гражданин не подал заявление работодателю о переходе на электронную трудовую книжку, которое необходимо подать до 31 декабря текущего года.

«Для получения данных за предыдущие годы трудового стажа гражданин может заказать выписку о состоянии индивидуального лицевого счета на сайте госуслуг или в территориальном органе ПФР, а также в МФЦ (услуга оказывается в режиме реального времени)», - уточняется в сообщении.