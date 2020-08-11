РИАМО - 11 авг. Президент РФ Владимир Путин объявил о регистрации в России первой в мире вакцины от Covid-19, передает РИА Новости.

«Сегодня (во вторник - ред.) утром <...> впервые в мире зарегистрирована вакцина против новой коронавирусной инфекции», — сказал президент.

По словам главы государства, отечественная вакцина прошла все необходимые проверки.

«Она работает достаточно эффективно, формирует иммунитет устойчивый, <…> прошла все необходимые проверки», — подчеркнул президент.



В целом по России за сутки коронавирус выявили у 5118 человек. Общее число случаев заражения на текущий момент в стране достигло 897 599 случаев.

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11 АВГУСТА

- Владимир Путин сообщил, что одна из его дочерей уже поставила себе созданную в России первую в мире вакцину от коронавируса. Президент отметил, что чувствует она себя хорошо.

- Россия первой в мире зарегистрировала вакцину от коронавируса. Препарат поступит в гражданский оборот 1 января 2021 года.

- В Подмосковье за минувшие сутки от оронавируса умерло 3 человека. С начала пандемии в Московской области скончались 1127 человек.

- Свежая карта распространения коронавируса в Подмосковье

- Число выявленных случаев Covid-19 в августе в Москве на 63% меньше, чем в июне. Среднесуточный темп прироста новых случаев за две календарные недели составляет 0,28. Именно этот показатель Роспотребнадзор считает важнейшим для принятия решений о снятии ограничений в городе.

- За сутки в России выявлено 4 945 заболевших коронавирусной инфекцией. В Москве - 694 новых случая. В Подмосковье - 154.

- Фармацевтические компании, призывающие отложить регистрацию российской вакцины от коронавируса, не знают полных результатов исследований, заявили специалисты Росздравнадзора.

«У нас много предприятий и научных центров, и вряд ли вакцина центра имени Гамалеи не будет соответствовать установленным требованиям», — подчеркнула заместитель главы Росздравнадзора Валентина Косенко.

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- В Москве от коронавируса вылечились еще 1043 человека. За все время пандемии в городе выздоровели 191 598 пациентов.

- За минувшие сутки в Москве скончались 14 человек с коронавирусом. Всего за время пандемии в столице умерли 4599 человек с положительным тестом на Covid‑19.