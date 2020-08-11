РИАМО - 11 авг. В Москве по программе реновации жилищного фонда под заселение передали 57 новых корпусов, жителям предоставляют квартиры с улучшенной отделкой, на прилегающей к домам территории есть детские площадки и зеленые зоны, говорится в сообщении пресс-службы департамента градостроительной политики столицы.

«Сейчас в новостройку на улице Шумилова, дом 24А, переселяются жильцы пятиэтажек, расположенных в непосредственной близости – дома 26/6 и 24», – сказал руководитель департамента градостроительной политики города Москвы Сергей Левкин.

Он отметил, что новый корпус - уже второй в районе Кузьминки и 57-й в городе, переданный под заселение по программе.

На юго-востоке Москвы в программу реновации включили 818 домов. Для переселения подобрали 52 стартовые площадки.

Левкин также напомнил, что сейчас по программе реновации 60 домов ввели в эксплуатацию, еще 260 объектов находятся в стадии проектирования и строительства.