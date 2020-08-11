РИАМО - 11 авг. В московском районе Солнцево начали строить дом для переселения по программе реновации, площадку ограждают и обустраивают строительный городок, говорится в сообщении пресс-службы департамента строительства столицы.

Ввод объекта в эксплуатацию запланирован на 2022 год.

«На улице Родниковая, владение 5А началось строительство жилого дома для переселения по программе реновации. Жилой комплекс будет состоять из трех многосекционных блоков, соединенных общей одноуровневой подземной автостоянкой», – сказал глава департамента строительства Москвы Рафик Загрутдинов.

Фасады облицуют полимербетонной плиткой со вставками из крупноразмерных фиброцементных панелей. Также на фасадах здания установят декоративные корзины для блоков кондиционеров.

Всего в здании запроектировано 1 044 квартиры: однокомнатных – 458, двухкомнатных – 424, трехкомнатных – 162. Общая площадь квартир составит 57 961,8 квадратных метра.