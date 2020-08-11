РИАМО - 11 авг. В московском районе Солнцево начали строить дом для переселения по программе реновации, площадку ограждают и обустраивают строительный городок, говорится в сообщении пресс-службы департамента строительства столицы.
Ввод объекта в эксплуатацию запланирован на 2022 год.
Фасады облицуют полимербетонной плиткой со вставками из крупноразмерных фиброцементных панелей. Также на фасадах здания установят декоративные корзины для блоков кондиционеров.
Всего в здании запроектировано 1 044 квартиры: однокомнатных – 458, двухкомнатных – 424, трехкомнатных – 162. Общая площадь квартир составит 57 961,8 квадратных метра.
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