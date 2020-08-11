РИАМО - 11 авг. С 23 по 29 августа на базе конгрессно-выставочного центра парка «Патриот», полигонов Алабино, Ашулук и аэродрома Кубинка планируют провести основную часть форума «Армия-2020», на которых Воздушно-космические силы РФ представят свою уникальную программу, сообщается на сайте министерства обороны РФ.

На аэродроме Кубинка планируют обновить выставочную часть авиационного кластера форума. Воздушно-космические силы, предприятия авиационной промышленности представят экспозиции перспективной, современной и исторической авиационной техники и вооружения, беспилотной авиации и авиационных компонентов.

«Предусматривается проведение <...> экспозиции более 70 натурных образцов авиационной техники по типам авиации на открытой площадке, демонстрационные полеты, летная программа для широкой публики», - говорится в сообщении.

В общей программе показа поучаствуют авиационные группы «Русские витязи», «Стрижи», «Беркуты».

Планируется представить и одиночный пилотаж, в том числе на самолетах, которые до этого не были задействованы в динамическом показе на форуме.

VI Международный военно-технический форум «Армия -2020» пройдет на базе подмосковного конгрессно-выставочного центра «Патриот», полигоне Алабино и аэродроме Кубинка, а также будут задействованы более 40 площадок в России. Участие в форуме уже подтвердили свыше 70 стран.

Все мероприятия, которые проходят в рамках форума, организуют с соблюдением мер санитарной безопасности из-за ситуации с коронавирусом.