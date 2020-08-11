РИАМО (КРАСНОГОРСК) - 11 авг. Детский сад на 120 мест в микрорайоне Павшинская пойма подмосковного Красногорска планируют достроить во втором полугодии 2021 года, сообщил представитель администрации муниципалитета.

В комментариях к посту в Instagram-аккаунте главы горокруга Эльмиры Хаймурзиной пользователь murray.marina выразил мнение, что в микрорайоне Павшинская пойма требуется больше школ и детских садов.

«Строительство детского садика на 120 мест, находящегося в 4-м микрорайоне, планируется завершить во втором полугодии 2021 года», - отметил представитель.

Кроме того, он добавил, что администрация городского округа проводит судебную работу с застройщиком ООО «ОблТоргУниверсал» с целью обязать его выполнить свои обязательства по инвестиционному контракту, а именно - строительству школы на 550 мест.

«Мероприятия по строительству СОШ на 1,1 тысячи мест на земельном участке с кадастровым номером 50:11:0010417:131 включены в госпрограмму Московской области «Строительство объектов социальной инфраструктуры». Проектирование и строительство школы на территории вблизи ЖК «АРТ» невозможно в связи с тем, что данный земельный участок находится в конкурсной массе СУ-155», - заключил представитель.