РИАМО - 11 авг. Гигантские слизни, которых начали замечать этим летом в Подмосковье, опасны для урожая — из-за них может пропасть клубника и других культуры, сообщил биолог и зоолог Евгений Абизов.

Ранее жители СНТ в Красногорске заметили гигантских слизней. Таких слизней также называют испанскими, польскими, лузитанскими, а также красными придорожными. Вредители отличаются крупным размером — взрослые особи достигают 12 сантиметров в длину.

«Слизь представляет опасность при контакте с поврежденными участками кожи. Садоводы, огородники и те, кто работает с сельскохозяйственными культурами, часто имеют мелкие повреждения на открытых участках кожи. Есть опасность попадания тех <...> переносимых микроорганизмов, которые содержатся в слизи этих моллюсков», — сказал Абизов в эфире «Радио 1».

Он посоветовал садоводам использовать защитные перчатки.

Эксперт также подчеркнул, что слизни могут оставить садоводов без урожая плодово-ягодных культур, например, клубники.

Абизов добавил, что против слизней можно использовать вещества кожно-нарывного действия. В бытовых условиях можно применять смесь песка с золой. Соотношение должно быть следующим — один совок золы к двум совкам песка. Эту смесь нужно насыпать во влажные и темные места, на приствольные круги плодовых деревьев и кустарников, на те места, где слизни подползают к посадкам ягод.

Биолог отметил, что слизни не любят иссушающее воздействие, поэтому народный способ против них – рассыпание сорбента.

Абизов считает, что слизни в Подмосковье стали появляться чаще, вероятно, из-за того, что садоводы стали выращивать разные экзотические растения. Это стало возможным благодаря изменению климата. Сейчас в Московской области можно выращивать виноград и абрикосы. Посадочный материал в большинстве случаев импортируют из Европы, в том числе из южных стран. Они приходят с корневой системой в грунте, в котором могут быть маленькие слизни.