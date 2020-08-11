РИАМО - 11 авг. Работодатель может перевести сотрудников на удаленную работу даже в том случае, если это не прописано в их трудовом договоре, сообщает РИА Новости.

В министерстве труда России отметили, что работодатели могут организовать такую работу для предупреждения Covid-19.

«Работодатели могут организовать применение гибких режимов работы для сотрудников, для которых существуют такие технические возможности», — говорится в сообщении.

В Минтруде пояснили, что по этому поводу нужно издать соответствующий приказ от работодателя. В нем нужно изложить рабочие условия: речь идет о времени начала и окончания рабочего дня, его продолжительности.

«Заработная плата при удаленной занятости при сохранении должностных обязанностей, которые возложены на сотрудника, остается без изменений», — подчеркивается в материале.