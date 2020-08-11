РИАМО (КРАСНОГОРСК) - 11 авг. Школу на 1,1 тысячи мест и детсад на 235 мест в жилом комплексе «Митино О2» в подмосковном Красногорске планируют достроить в 2022 году, сообщил представитель администрации муниципалитета.

В комментариях к посту в Instagram-аккаунте главы горокруга Эльмиры Хаймурзиной пользователь antonklendii поинтересовался, когда начнется строительство детского сада в микрорайоне «Митино О2». По его словам, ближайший детский сад находится в жилом микрорайоне «Пятницкие кварталы», и он переполнен.

«Завершение строительства ДОУ на 235 мест и СОШ на 1,1 тысячи мест в ЖК «Митино О2» реализуется за счет средств бюджета Московской области и публично-правовой компании «Фонд защиты прав граждан-участников долевого строительства». Завершить строительство объектов планируется во втором полугодии 2022 года», - отметил представитель.