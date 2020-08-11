РИАМО (ЩЕЛКОВО) - 11 авг. Щелковские полицейские задержали жителя Талдома по подозрению в квартирной краже, сообщается на сайте Главного управления МВД России по Московской области.

В дежурную часть МУ МВД России «Щелковское» поступило заявление от местной жительницы о том, что из ее квартиры, расположенной в одном из жилых комплексов в деревне Большие Жеребцы, похищена мебель и бытовая техника. Сумма ущерба составила 80 тысяч рублей.

«В результате оперативно-разыскных мероприятий сотрудниками полиции по подозрению в совершении данного преступления был задержан житель города Талдома 55 лет», - говорится в сообщении.

По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 158 УК РФ «Кража». Подозреваемому избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.