РИАМО - 11 авг. Неизвестные сообщили об угрозе взрыва в зданиях всех районных судов столицы утром во вторник, сообщает РИА Новости.

«Суды города получили анонимные сообщения об угрозе взрыва. Проводится проверка», — сообщил агентству источник в экстренных службах города.

Накануне Тверской, Мещанский, Нагатинский, Тимирязевский, Измайловский, Дорогомиловский и Никулинский суды в столице были эвакуированы из-за поступивших сообщений с угрозами о минировании.

Волна массовых рассылок сообщений о заложенных взрывных устройствах идет в России с 2019 года.