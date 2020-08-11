РИАМО (КРАСНОГОРСК) - 11 авг. Краеведы подмосковного Красногорска и любители истории родного края проведут встречу 25 августа, сообщается на официальном сайте администрации горокруга.

«В горокруге Красногорск начинаются заседания историко-краеведческого общества «Красногорский летописец». Ждем всех краеведов, исследователей и любителей истории родного края», - говорится в сообщении.

Встреча состоится 25 августа в 18:00 по адресу: улица Красная Горка, дом №35.