РИАМО - 11 авг. На путепроводе в подмосковном Дедовске в Истре провели испытания на прочность, по мостовому сооружению проехала тяжелая техника общим весом свыше 150 тонн, чтобы оценить возможность эксплуатации дорожного объекта, сообщается в Instagram-аккаунте пресс-службы губернатора и правительства Московской области.

Путепровод войдет в состав транспортной развязки с кольцевым пересечением в одном уровне в районе улицы Гурьянова, Ногина и Железнодорожная. Объект строится в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги». Протяженность нового двухполосного участка составляет 2,2 километра.

«Тестовые испытания — это завершающий этап строительства путепровода в Дедовске, которое ведется по поручению губернатора Андрея Воробьева», – сказал министр транспорта и дорожной инфраструктуры региона Алексей Гержик.

Он добавил, что динамические испытания проводились на пролетном строении путепровода с использованием одновременно пяти груженых КамАЗов общим весом более 150 тонн.

Гержик подчеркнул, что рабочее движение по путепроводу откроют в конце августа.

Сейчас на подходах и съездах продолжаются укладка асфальта, устройство ливневой канализации. Также идут установка шумозащитных экранов и благоустройство прилегающей территории. Расчетная скорость движения по основному ходу дороги составит 70 километров в час, а перспективная пропускная способность — около 14 тысяч автомобилей в сутки.

Открытие путепровода позволит ликвидировать железнодорожный переезд, обеспечив безопасное движение поездов на Рижском направлении МЖД. Благодаря путепроводу жители Дедовска будут ежедневно экономить в пути от 30 минут до 1,5 часов.