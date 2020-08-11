РИАМО - 11 авг. Официальное открытие новой сыроварни пройдет во вторник в городском округе Шаховская, в мероприятии примет участие министр сельского хозяйства и продовольствия Московской области Андрей Разин, говорится в сообщении пресс-службы ведомства.

«После запуска на полную мощность сыроварня будет перерабатывать порядка 7 тонн молока в сутки, и производить 600-700 килограммов сыра за смену. В год новое предприятие будет производить до 200 тонн сыра. Открытие сыроварни состоится на территории хозяйства подмосковного фермера Валерия Ройгаса», - отметил Разин.

Строительство сыроварни было начато на средства гранта, полученные из областного министерства сельского хозяйства.

«На новом сырном заводе будет выпускаться линейка из 12 наименований продукции. В ассортименте - 6 видов мягких сыров и полутвердые. Первая линия уже дает порядка 300 килограммов готовой продукции в день. Здесь сейчас варят 7 видов сыров. Большая площадь на предприятии отведена для хранилища», - сказал министр.

Это второй гран, полученный владельцем фермерского хозяйства Валерием Ройгасом. На первый он построил ферму, купил оборудование и поголовье скота. В хозяйстве фермера сегодня 170 голов крупного рогатого скота. В прошлом году он выпустил 5,2 тонны мяса, 381 тонна молока. В хозяйстве также есть птичник, где содержится около 2 тысяч голов птицы.

«В Подмосковье реализуются специальные программы по поддержке производителей сыра. Основной мерой поддержки являются гранты, которые мы впервые начали выделять три года назад для начинающих свое дело сыроваров. Этот проект стоимостью порядка 50 миллионов рублей. Из них порядка 20 миллионов рублей - это поддержка регионального правительства в виде гранта», - подчеркнул Разин.