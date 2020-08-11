РИАМО – 11 авг. Есть продукты, которые при употреблении повышают настроение, а есть и те, которые его портят, сообщила нейропсихолог Ирина Хвингия.

Специалист отметила, что за настроение человека отвечают мозг и эндокринная система. Для того, чтобы улучшить настрой, надо стимулировать одну из этих двух частей организма. Сделать это можно с помощью еды.

«Жирные сорта рыбы способствуют улучшению общего тонуса и повышению концентрации внимания за счет содержащегося в них йода. Также морская капуста полезна, поскольку в ней есть весь спектр витаминов, которые отвечают за работу надпочечников, а те, в свою очередь, влияют на выработку адреналина и норадреналина, а они задают тонус и поддерживают работоспособность», - сказала Хвингия в эфире радио Sputnik.

Также для улучшения настроения можно есть орехи – грецкие и фисташки. Для поднятия тонуса достаточно лишь 50 граммов в сутки.

К продуктам, которые портят настроение, относятся энергетические напитки - вредно злоупотреблять кофеином и таурином.