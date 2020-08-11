РИАМО - 11 авг. В столице за прошедшие сутки выявлено 694 случая заражения коронавирусной инфекцией, общее число случаев заражения в городе достигло 248 922, сообщает оперштаб Москвы.

За сутки 1043 пациента в столице завершили курс лечения от Covid-19 и выписались из больниц. Общее число выздоровевших на текущий момент составляет 191 598 человек.

За сутки в мегаполисе умерли 14 человек с диагностированным коронавирусом и пневмонией. Общее число летальных исходов за период пандемии в столице составило 4599.

В России за сутки выявили 4945 случаев заражения Covid-19, при этом у 28,4% пациентов не выявили клинических проявлений заболевания. Вылечились 6494 человека, скончались 130 пациентов.

Общее число выявленных случаев коронавируса в стране на сегодняшний день достигло 897 599. Общее число умерших — 15 131, вылечено — 703 175 человек.

В Москве жители должны носить маски и перчатки во время поездок на транспорте, а также в общественных местах.

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11 АВГУСТА

- Число выявленных случаев Covid-19 в августе в Москве на 63% меньше, чем в июне. Среднесуточный темп прироста новых случаев за две календарные недели составляет 0,28. Именно этот показатель Роспотребнадзор считает важнейшим для принятия решений о снятии ограничений в городе.

- За сутки в России выявлено 4 945 заболевших коронавирусной инфекцией. В Москве - 694 новых случая. В Подмосковье - 154.

- Фармацевтические компании, призывающие отложить регистрацию российской вакцины от коронавируса, не знают полных результатов исследований, заявили специалисты Росздравнадзора.

«У нас много предприятий и научных центров, и вряд ли вакцина центра имени Гамалеи не будет соответствовать установленным требованиям», — подчеркнула заместитель главы Росздравнадзора Валентина Косенко.

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- В Москве от коронавируса вылечились еще 1043 человека. За все время пандемии в городе выздоровели 191 598 пациентов.

- За минувшие сутки в Москве скончались 14 человек с коронавирусом. Всего за время пандемии в столице умерли 4599 человек с положительным тестом на Covid‑19.