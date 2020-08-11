РИАМО - 11 авг. В столице за прошедшие сутки выявлено 694 случая заражения коронавирусной инфекцией, общее число случаев заражения в городе достигло 248 922, сообщает оперштаб Москвы.
За сутки 1043 пациента в столице завершили курс лечения от Covid-19 и выписались из больниц. Общее число выздоровевших на текущий момент составляет 191 598 человек.
За сутки в мегаполисе умерли 14 человек с диагностированным коронавирусом и пневмонией. Общее число летальных исходов за период пандемии в столице составило 4599.
В России за сутки выявили 4945 случаев заражения Covid-19, при этом у 28,4% пациентов не выявили клинических проявлений заболевания. Вылечились 6494 человека, скончались 130 пациентов.
Общее число выявленных случаев коронавируса в стране на сегодняшний день достигло 897 599. Общее число умерших — 15 131, вылечено — 703 175 человек.
В Москве жители должны носить маски и перчатки во время поездок на транспорте, а также в общественных местах.
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11 АВГУСТА
- Число выявленных случаев Covid-19 в августе в Москве на 63% меньше, чем в июне. Среднесуточный темп прироста новых случаев за две календарные недели составляет 0,28. Именно этот показатель Роспотребнадзор считает важнейшим для принятия решений о снятии ограничений в городе.
- За сутки в России выявлено 4 945 заболевших коронавирусной инфекцией. В Москве - 694 новых случая. В Подмосковье - 154.
- Фармацевтические компании, призывающие отложить регистрацию российской вакцины от коронавируса, не знают полных результатов исследований, заявили специалисты Росздравнадзора.
Будете ли вы делать прививку от коронавируса?
- В Москве от коронавируса вылечились еще 1043 человека. За все время пандемии в городе выздоровели 191 598 пациентов.
- За минувшие сутки в Москве скончались 14 человек с коронавирусом. Всего за время пандемии в столице умерли 4599 человек с положительным тестом на Covid‑19.
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