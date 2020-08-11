РИАМО (МЫТИЩИ) - 11 авг. В службу неотложной помощи на базе Мытищинской городской клинической больницы с 1 июля поступило 9933 обращения, все они с выездом, сообщил глава горокруга Виктор Азаров.

1 июля новый проект запустила Мытищинская городская клиническая больница. На ее базе создано объединенное отделение неотложной помощи. В Подмосковье такой проект реализуется впервые.

«В отделении предусмотрена врачебно-консультативная бригада. Она позволяет снять некоторые вопросы без выезда, профессионально проконсультировав обратившегося. Одной из первых начала свою работу педиатрическая бригада. Всего планируется создать порядка 20 бригад. На сегодняшний день задействовано 20 сотрудников и обработано 9933 обращения, все они с выездом», - написал Азаров в своем Instagram-аккаунте.

Он добавил, что этим летом автопарк больницы пополнился новыми специально оборудованными автомобилями как раз для организации службы неотложной помощи.

По словам Азарова, отделение сформировали из персонала, который работал в бригадах неотложной помощи при детских и взрослых поликлиниках. Для этого создали Единую диспетчерскую службу. И сейчас идет работа над организацией единого колл-центра.