РИАМО (ЩЕЛКОВО) - 11 авг. «Мособлгаз» планирует провести ремонтные работы по замене газорегуляторного пункта вблизи дома №36 в деревне Аксиньино Щелкова, в связи с этим с 25 по 28 августа будет временно отключена подача ресурса, сообщается на сайте администрации городского округа.

«Подача газа будет возобновлена после выполнения плановых работ на газопроводе, проверки его герметичности и наличия у абонентов договоров на техническое обслуживание внутридомового газового оборудования», - говорится в сообщении.

Жителям деревни необходимо перекрыть краны на газовых приборах и не открывать их до завершения работ. Кроме этого, необходимо обеспечить доступ работников в домовладение для проверки герметичности газопроводов.

Более подробную информацию можно получить в филиале АО «Мособлгаз Восток» по телефонам: 8(496)564-14-14; 8(498)664-55-04, добавочный 05113, 05114, 05106.