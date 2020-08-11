РИАМО - 11 авг. Общероссийский народный фронт (ОНФ) выступил с инициативой о снижении налога на имущество для многодетных семей, пишет во вторник газета «Известия».

Сейчас семьям с тремя и более несовершеннолетними детьми предоставляется льгота — из налогооблагаемой базы вычитается кадастровая стоимость еще 5 квадратных метров квартиры и 7 квадратных метров частного дома, она умножается на количество детей.

«Этот показатель предлагается увеличить до 18 квадратных метров. Некоторым семьям мера позволит резко снизить сумму налога или вовсе обнулить его», — говорится в материале.

Инициатива ОНФ может существенно снизить расходы многодетных семей, считают эксперты.

Кроме того, специалисты предлагают предусмотреть возможность предоставления налогового вычета, если имущество зарегистрировано на несовершеннолетнего ребенка из многодетной семьи.

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