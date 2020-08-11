РИАМО - 11 авг. В Московском регионе 10 августа выпало до 13 миллиметров осадков, что составляет почти 17% месячной нормы, сообщается на сайте «Метеоновости».

Месячная норма осадков в августе составляет 77 миллиметров.

«Днем 10 августа Московский регион находился в теплом секторе циклона с центром над Вологодской областью. Днем воздух прогрелся до 27 градусов, после 17 часов на небе стали появляться рваные облака фронта окклюзии. <…> Особенностью летней окклюзии являются различная мощность и размеры кучево-дождевой облачности, что сказалось на распределении осадков в Московском регионе», - говорится в сообщении.

В Москве на ВДНХ и Балчуге выпало по 1 миллиметру осадков, в Измайлове — 2,5 миллиметра, на 105 километре МКАД — до 13 миллиметров.

По 7 миллиметров осадков выпало в районе аэропортов Шереметьево и Внуково, 12 миллиметров осадков выпало в Дмитрове.

Утром во вторник в новой Москве также прогремела гроза и прошел дождь.

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