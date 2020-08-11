РИАМО (КРАСНОГОРСК) - 11 авг. Жителей подмосковного Красногорска приглашают на праздничную программу с концертом и угощениями для всех желающих в честь Яблочного спаса 23 августа, сообщается на официальном сайте администрации горокруга.

«Муниципальный центр духовной культуры совместно с усадьбой Знаменское-Губайлово приглашает красногорцев на праздничную программу, посвященную Яблочному спасу. В программе: концерт, выставка мастеров, праздничный стол с угощениями для всех желающих», - говорится в сообщении.

Начало праздника в 12:00. Программа состоится по адресу: Красногорск, улица Красная Горка, дом №35.

19 августа по новому или 6 августа по старому стилю православные отмечают Преображение Господа Бога и Спаса Иисуса Христа, или Яблочный спас, как называют этот церковный праздник в народе. В этот день принято освящать созревающие плоды, читая при этом особые молитвы.