РИАМО (КРАСНОГОРСК) - 11 авг. Патриарх Московский и Всея Руси Кирилл 16 августа освятит Никольский храм в микрорайоне Павшинская пойма подмосковного Красногорска, сообщается в Instagram-аккаунте администрации горокруга.

«Шестнадцатого августа в Красногорске Патриарх Московский и Всея Руси Кирилл совершит Великое освящение Никольского храма», - говорится в сообщении.

Богослужение будет транслироваться на уличных экранах рядом с храмом. Начало в 8:30.

Никольский храм расположен на берегу Москвы-реки. Однопрестольный храм на стилобате представляет собой двухуровневый собор общей вместимостью до 1,5 тысячи человек. В здании предусмотрены лифты и полы с подогревом, собор украшают купола с подсветкой, которую будут зажигать на православные праздники.

Благоустройство у храма началось два года назад. Прежде там был пустырь, а теперь появилась уютная набережная со спусками к воде, скамейками, беговой дорожкой и площадками для прогулок.