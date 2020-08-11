РИАМО (БАЛАШИХА) - 11 авг. Из-за ливня, который прошел вечером 10 августа, в ряде микрорайонов Балашихи возникли подтопления автодорог, в том числе в микрорайоне Новое Измайлово, автомобили, припаркованные во дворах на Горенском бульваре и улице Демин Луг, вновь оказались в воде, сообщается в Instagram-аккаунте микрорайона Новое Измайлово.

Жители микрорайона разместили в соцсетях несколько видео, на которых видно, как вечером 10 августа от разгула стихии поднялся уровень воды и были подтоплены улицы и автомобили в микрорайоне.

«Опять потоп на Горенском бульваре и улице Демин Луг, 6/5, опять пострадали машины жителей из-за постройки ТЦ и отсутствия ливневки! Куда смотрят власти?! Как долго мы, жители, будем это терпеть? <...> Столько обращений от жителей и ноль реакции», - говорится в сообщении.

По словам жителей, подобная ситуация повторяется каждый раз после обильных дождей. В очередной раз они просят власти решить вопрос с откачкой воды, из-за которой портятся асфальт, припаркованные машины и создается дискомфорт пешеходам.

Получить оперативный комментарий от представителей пресс-службы администрации округа не удалось.

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