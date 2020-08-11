РИАМО - 11 авг. Пособие на детей от трех до семи лет для малоимущих семей могут увеличить в России с 2021 года, пишет газета «Известия».

Соответствующие поправки в законодательство разрабатывает Минтруд России. Министерство считает целесообразной возможность дифференциации размеров пособия.

«Предполагается, что сумма выплат вырастет с 5,5 тысяч рублей в среднем по стране до 11-12 тысяч рублей в месяц», — говорится в материале.

Выплата на детей назначается семьям, в которых среднедушевой доход в месяц не превышает одного прожиточного минимума, установленного в регионе. Сейчас, по данным ведомства, средства положены почти 2 миллионам детей.

Ранее россияне получили две единовременные выплаты на детей от трех до 16 лет по 10 тысяч рублей каждая. Такая мера поддержки была подготовлена правительством страны из-за пандемии коронавируса. Также были перечислены выплаты по 5 тысяч рублей семьям с детьми в возрасте до трех лет.

Какие новые выплаты на ребенка можно получить в Подмосковье в 2020 году>>