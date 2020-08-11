РИАМО - 11 авг. Арбитражный суд Москвы признал законным решение Московского областного управления ФАС России о внесении сведений в отношении компании «Сервис Плюс» в реестр недобросовестных поставщиков, говорится в сообщении пресс-службы антимонопольного ведомства.

Ранее в подмосковное УФАС поступило обращение от училища олимпийского резерва №4 о внесении сведений в отношении ООО «Сервис Плюс» в реестр недобросовестных поставщиков из-за одностороннего отказа от исполнения контракта на оказание услуг по мытью окон и фасадов в здании училища и общежития.

«Управление признало действия общества не соответствующими закону, а сведения в отношении ООО «Сервис Плюс» — подлежащими включению в реестр недобросовестных поставщиков», — говорится в сообщении.

Не согласившись с указанным решением, компания обратилась в суд. Но там фирме отказали в удовлетворении требований и подтвердили законность и обоснованность решения Московского областного УФАС России.