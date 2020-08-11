РИАМО - 11 авг. В городском округе Серебряные Пруды нарушили порядок проведения аукциона на выполнение работ по устранению повреждений дорожного покрытия на автомобильных дорогах, говорится в сообщении пресс-службы управления Федеральной антимонопольной службы по Московской области.

Ведомство рассмотрело жалобу индивидуального предпринимателя на действия комиссии по осуществлению закупок администрации городского округа Серебряные Пруды и МКУ «Центр торгов городского округа Серебряные Пруды» при проведении электронного аукциона.

«Согласно доводу жалобы, организатор торгов неправомерно отказал индивидуальному предпринимателю в допуске к участию в электронном аукционе», — говорится в сообщении.

Выслушав доводы лиц, участвовавших в рассмотрении жалобы, и изучив представленные доказательства, управление пришло к выводу о неправомерности действий учреждений. Жалобу ИП признали обоснованной.

Областное УФАС России выдало обоим учреждениям обязательное для исполнения предписание об устранении нарушений.