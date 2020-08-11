РИАМО - 11 авг. Специалисты Росздравнадзора заявили, что фармацевтические компании, призывающие отложить регистрацию российской вакцины от коронавируса, не знают полных результатов исследований, сообщает РБК.

Ранее Ассоциация организаций по клиническим исследованиям попросила перенести регистрацию вакцины от Covid-2019 до успешного завершения третьей фазы ее клинических испытаний.

«На третьей — пострегистрационной — фазе исследований вакцины от коронавируса предполагается несколько тысяч добровольцев. Это будут более обширные клинические исследования, которые допускаются и в условиях пандемии», — отметила заместитель главы Росздравнадзора Валентина Косенко.

Она подчеркнула, что нельзя регистрировать вакцину, которая не прошла все исследования. Косенко также обратила внимание на то, что закон никто нарушать не собирается.

Специалист напомнила, что Россия — страна с богатой историей разработки и производства вакцин.

«У нас много предприятий и научных центров, и вряд ли вакцина центра имени Гамалеи не будет соответствовать установленным требованиям», — подчеркнула эксперт.

Ранее СМИ сообщали, что отечественную вакцину от коронавируса зарегистрируют 12 августа. Сначала вакцинировать будут медиков и пенсионеров.

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11 АВГУСТА

- Число выявленных случаев Covid-19 в августе в Москве на 63% меньше, чем в июне. Среднесуточный темп прироста новых случаев за две календарные недели составляет 0,28. Именно этот показатель Роспотребнадзор считает важнейшим для принятия решений о снятии ограничений в городе.

- За сутки в России выявлено 4 945 заболевших коронавирусной инфекцией. В Москве - 694 новых случая. В Подмосковье - 154.

- Фармацевтические компании, призывающие отложить регистрацию российской вакцины от коронавируса, не знают полных результатов исследований, заявили специалисты Росздравнадзора.

«У нас много предприятий и научных центров, и вряд ли вакцина центра имени Гамалеи не будет соответствовать установленным требованиям», — подчеркнула заместитель главы Росздравнадзора Валентина Косенко.

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- В Москве от коронавируса вылечились еще 1043 человека. За все время пандемии в городе выздоровели 191 598 пациентов.

- За минувшие сутки в Москве скончались 14 человек с коронавирусом. Всего за время пандемии в столице умерли 4599 человек с положительным тестом на Covid‑19.