РИАМО - 11 авг. Шесть участков в новой Москве выставили на торги по аренде под строительство индивидуального жилья, для четырех участков подать заявку на участие в аукционе можно до 31 августа, а для двух — до 7 сентября, сообщается на официальном сайте мэра столицы.

Участки находятся в поселениях Роговское, Новофедоровское и Щаповское. Их площадь составляет от 0,09 до 0,15 гектара. Начальная стоимость аренды составляет от 70,5 тысяч до 236 тысяч рублей в год.

«Арендаторы смогут разместить на земельных участках частные жилые дома площадью от 352 до 600 квадратных метров, гаражи, подсобные помещения, а также вести садоводство и содержать животных. После строительства дома, ввода его в эксплуатацию и оформления права собственности на дом арендаторы имеют возможность выкупить у города и земельный участок за 40 процентов от его кадастровой стоимости», — сказал заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

Как отметил руководитель департамента города Москвы по конкурентной политике Иван Щербаков, всего в 2020 году в Москве на торгах в аренду под ИЖС передано 50 земельных участков.

Организатором торгов выступает департамент города Москвы по конкурентной политике. Для четырех участков подать заявку можно до 31 августа, а для двух — до 7 сентября.