РИАМО - 11 авг. На медиаплатформе «Москва с тобой» появилась виртуальная экскурсия по отелю «Метрополь» и другим знаковым гостиница столицы, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

«Культурный онлайн-проект #Москвастобой совместно с Музеем Москвы запустил цикл видео, состоящий из пяти онлайн-экскурсий по московским отелям «Метрополь», «Советская», «Националь», «Украина» и «Ленинградская», — говорится в сообщении.

Виртуальные экскурсии познакомят зрителей с историей строительства зданий, их архитекторами и художниками. Экскурсии появляются на медиаплатформе раз в неделю.

Онлайн-проект #Москвастобой был запущен в марте этого года при содействии культурных площадок города.