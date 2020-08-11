РИАМО (КРАСНОГОРСК) - 11 авг. Свыше 1,6 тысячи подарков от губернатора Московской области Андрея Воробьева вручили родителям на рождение младенца в акушерском отделении городской больницы №1 подмосковного Красногорска, говорится в сообщении пресс-службы министерства здравоохранения Московской области.

«В акушерском отделении Красногорской больницы №1 более 1,6 тысячи семей получили подарок от губернатора Московской области. Напомним, набор «Я родился в Подмосковье» или 20 тысяч рублей начали выдавать 1 сентября 2019 года в учреждениях родовспоможения», - говорится в сообщении.

Набор «Я родился в Подмосковье» представляет собой удобную коробку для игрушек, наполненную детской одеждой, косметикой по уходу для малыша и мамы, средствами гигиены и другими товарами. Его в основном брали для первенцев, как памятный подарок.

«Получить набор или 20 тысяч рублей можно, если хотя бы один из родителей является гражданином РФ, а также есть свидетельство о рождении ребенка, выданное ЗАГС Московской области. Заявление на оформление денежной выплаты или получение подарочного набора заполняет сотрудник органа ЗАГС непосредственно в роддоме», - заключается в материале.