РИАМО - 11 авг. Услугой Московского экспортного центра по подбору зарубежных покупателей за первые четыре месяца воспользовались 97 московских предпринимателей, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.
Девять запросов поступили от компаний, которые работают в области медицины и фармацевтики, семь запросов — от компаний из сферы авиационной промышленности. Шесть запросов направили представители индустрии детских товаров, а еще по пять запросов направили представители ювелирной промышленности и строительства.
Также за услугой обогащались производители деревообрабатывающей промышленности и геологоразведки, текстильной промышленности и телемедицины, производители косметики, удобрений, меховых изделий, промышленного и электрического оборудования.
Чтобы получить перечень потенциальных зарубежных покупателей, необходимо заполнить заявку. Запрос лучше составлять подробно, чтобы сотрудники Московского экспортного центра смогли быстрее его обработать.
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