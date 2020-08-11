РИАМО - 11 авг. Услугой Московского экспортного центра по подбору зарубежных покупателей за первые четыре месяца воспользовались 97 московских предпринимателей, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

«Подборки потенциальных зарубежных покупателей уже получили представители 31 отрасли производства товаров и услуг. 22 заявителя задействованы в пищевой промышленности, еще 15 — в индустрии информационных технологий», — сказал глава департамента предпринимательства и инновационного развития Москвы Алексей Фурсин.

Девять запросов поступили от компаний, которые работают в области медицины и фармацевтики, семь запросов — от компаний из сферы авиационной промышленности. Шесть запросов направили представители индустрии детских товаров, а еще по пять запросов направили представители ювелирной промышленности и строительства.

Также за услугой обогащались производители деревообрабатывающей промышленности и геологоразведки, текстильной промышленности и телемедицины, производители косметики, удобрений, меховых изделий, промышленного и электрического оборудования.

Чтобы получить перечень потенциальных зарубежных покупателей, необходимо заполнить заявку. Запрос лучше составлять подробно, чтобы сотрудники Московского экспортного центра смогли быстрее его обработать.